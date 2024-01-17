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Российские Су-25 ликвидировали украинскую пехоту неуправляемыми ракетами

Штурмовики Су-25 ВКС России ударили неуправляемыми ракетами по украинским боевикам и опорным пунктам на Донецком направлении. Об этом сообщает Минобороны России.

Российские Су-25 ликвидировали украинскую пехоту неуправляемыми ракетами
© Минобороны России

Нанеся удар, летчики выполнили противоракетный маневр. Выпустя тепловые ловушки, они вернулись обратно на аэродром.

«Отработали по цели, выполнили противоракетное маневрирование, возврат на аэродром, зашли на посадку, выполнили посадку», - заявил летчик Су-25 с позывным Беркут.

Передовой авиационный наводчик доложил об успешном поражении всех указанных целей. В российском оборонном ведомстве уточнили, что полет штурмовиков прошел в штатном режиме.

Ранее МО РФ продемонстрировало уничтожение командного пункта ВСУ из кабины «Аллигатора».

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

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