Минобороны: ОТРК «Искандер» уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ

Оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Искандер» Вооруженных сил РФ нанес удар по украинской военной инфраструктуре. Вечерняя Москва
В результате атаки был уничтожен хорошо замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Lenta.ru
Цель была плановой, "основательно проработанной" разведкой РФ, отметили в Минобороны. Российская газета
Как отметили в ведомстве, ракетные дивизионы "Искандеров" несут круглосуточное боевое дежурство и готовы отработать по целям по первой команде. ТАСС