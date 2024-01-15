Минобороны: ОТРК «Искандер» уничтожил замаскированный командный пункт ВСУ

В результате атаки был уничтожен хорошо замаскированный командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ). Lenta.ru

Цель была плановой, "основательно проработанной" разведкой РФ, отметили в Минобороны. Российская газета

Как отметили в ведомстве, ракетные дивизионы "Искандеров" несут круглосуточное боевое дежурство и готовы отработать по целям по первой команде. ТАСС