В Польше увеличили объемы производства тротила для Украины

Оружейные заводы Польши максимально нарастили производственные мощности на фоне поставок Украине. Об этом сообщает Rzeczpospolita.

К примеру, концерн Huta Stalowa Wola, производящий самоходные гаубицы Krab, рассчитывает удвоить производство за два года.

В Nitro-Chem тротилы изготавливаются в три смены, 24 часа в сутки. Как заявил президент компании Доминик Савицкий, российская спецоперация на Украине и резкий рост спроса на взрывчатку заставили завод в Быдгоще увеличить производство тротила до максимального уровня.

На прошлой неделе стало известно, что министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский провел встречу с сенаторами США Кристофером Кунсом и Майклом Раундсом, в ходе которой призвал Вашингтон к дальнейшей всесторонней поддержке Украины.