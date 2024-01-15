Украинские СМИ пишут о рейдах военкомов по маршруткам в Одессе

В Одессе продолжаются рейды сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) в маршрутках. Как сообщает украинское издание «Страна.ua», транспортные средства окружают, а подходящих под мобилизацию мужчин выводят и увозят с собой.

По словам местных жителей, общественный транспорт окружает группа из нескольких военкомов (до 15 человек). При этом бывают случаи, когда тот же автобус через 100 метров останавливает другая группа вербовщиков.

Напомним, что информация о рейдах в общественном транспорте Одессы появилась в СМИ на прошлой неделе. 12 января Одесский областной ТЦК подтвердил, что проводит «мероприятия по оповещению» в рамках всеобщей мобилизации «всеми способами, которые обеспечат соответствующий охват военнообязанных граждан».