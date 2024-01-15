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СМИ: власти Ливана потребовали от больниц готовности к войне с Израилем

Власти Ливана на фоне ужесточения риторики Израиля отдали распоряжение ряду министерств и больниц быть в состоянии повышенной готовности на случай возможного начала масштабного конфликта. Об этом со ссылкой на осведомленного чиновника пишет агентство Bloomberg.

СМИ: власти Ливана потребовали от больниц готовности к войне с Израилем
© globallookpress.com

По данным издания, время для дипломатического урегулирования, «похоже, на исходе», риторика Израиля становится все более воинственной и все громче звучат требования к «Хезболле» отойти от границы.

«Ливанское правительство поручило нескольким министерствам и больницам быть в состоянии повышенной готовности на случай начала войны», — приводятся в статье слова чиновника, знакомого с ситуацией.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что израильская армия может превратить Бейрут в «копию» Газы, большая часть которой превращена в руины и где, по данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАСом, погибло более 22 000 человек, отмечает агентство.

7 октября 2023 года несколько районов Израиля подверглись массированной атаке боевого крыла палестинского движения ХАМАС, во время которого боевики осуществляли захват заложников среди мирного населения. В ответ на это израильские власти объявили о начале ответной операции против сектора Газа.

После вторжения Тель-Авива в Газу заметно обострилась и обстановка на границе Ливана и Израиля. ЦАХАЛ и бойцы ливанского движения «Хезболлах» ведут перестрелки вдоль границы. При этом жители приграничных районов требуют от премьера Биньямина Нетаньяху устранить угрозу.

А 2 января израильский беспилотник ударил по офису ХАМАС в пригороде Бейрута, в результате чего погиб один из лидеров палестинского движения Салех аль-Арури. По данным осведомленных источников, после этого движение ХАМАС проинформировало посредников о необходимости «заморозить переговоры с Израилем о любом перемирии и прекращении огня в Газе и любом обмене пленными».

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