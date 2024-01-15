СМИ: власти Ливана потребовали от больниц готовности к войне с Израилем

Власти Ливана на фоне ужесточения риторики Израиля отдали распоряжение ряду министерств и больниц быть в состоянии повышенной готовности на случай возможного начала масштабного конфликта. Об этом со ссылкой на осведомленного чиновника пишет агентство Bloomberg.

По данным издания, время для дипломатического урегулирования, «похоже, на исходе», риторика Израиля становится все более воинственной и все громче звучат требования к «Хезболле» отойти от границы.

«Ливанское правительство поручило нескольким министерствам и больницам быть в состоянии повышенной готовности на случай начала войны», — приводятся в статье слова чиновника, знакомого с ситуацией.

При этом министр обороны Израиля Йоав Галлант предупредил, что израильская армия может превратить Бейрут в «копию» Газы, большая часть которой превращена в руины и где, по данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАСом, погибло более 22 000 человек, отмечает агентство.

7 октября 2023 года несколько районов Израиля подверглись массированной атаке боевого крыла палестинского движения ХАМАС, во время которого боевики осуществляли захват заложников среди мирного населения. В ответ на это израильские власти объявили о начале ответной операции против сектора Газа.

После вторжения Тель-Авива в Газу заметно обострилась и обстановка на границе Ливана и Израиля. ЦАХАЛ и бойцы ливанского движения «Хезболлах» ведут перестрелки вдоль границы. При этом жители приграничных районов требуют от премьера Биньямина Нетаньяху устранить угрозу.