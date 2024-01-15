Над Курской областью уничтожены три украинские ракеты «Точка-У»

Дежурные средства ПВО пресекли новую попытку киевского режима устроить террористическую атаку на территории РФ. Как заявили в Минобороны России, над Курской областью были уничтожены три украинские ракеты «Точка-У». Как уточнил губернатор региона Роман Старовойт, средства поражения ВСУ были сбиты над территорией Фатежского района.

В Минобороны России заявили о пресечении попытки киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на российской территории.

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«Дежурными средствами ПВО три ракеты ТРК «Точка-У» были уничтожены над Курской областью», — говорится в сообщении ведомства.

Работу ПВО в регионе подтвердил губернатор Курской области Роман Старовойт. «По предварительной информации над территорией Фатежского района дежурными средствами ПВО сбиты три украинские ракеты», — написал он, поблагодарив военных за эффективную работу.

Днём ранее, 14 января, Старовойт также сообщал, что украинские БПЛА атаковали посёлок Тёткино, в результате чего один человек получил осколочное ранение средней степени тяжести. Кроме того, в двух домах были выбиты окна.

Ещё одна масштабная попытка атаковать российские регионы с применением беспилотников была зафиксирована в ночь на 11 января. Четыре украинских БПЛА были сбиты над территориями Ростовской, Тульской и Калужской областей.

Кроме того, ВСУ предпринимали попытку массированной атаки при помощи беспилотников самолётного типа днём 9 января. В тот день в период с 15:00 до 16:30 мск над территориями Орловской, Курской и Брянской областей было сбито по меньшей мере девять украинских БПЛА.

Сообщалось, что в результате падения двух беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса Орловской области пострадали три человека.

Наряду с этим 9 января над Белгородской областью был сбит БПЛА самолётного типа. Также была пресечена атака ВСУ по региону с применением реактивной системы залпового огня «Ураган».

Между тем российские военные продолжают наносить удары по объектам киевского режима, задействованным в атаках с применением БПЛА. 13 января в Минобороны России сообщили о выполненном утром ударе высокоточным оружием по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды и беспилотники.

Днём ранее в МО РФ представили сводку о ходе специальной военной операции за предшествующую неделю, в которой сообщалось, что за этот период ВС РФ нанесли по объектам украинской военной инфраструктуры 23 групповых удара высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования. При ударах применялись в том числе гиперзвуковые авиационные ракеты «Кинжал» и БПЛА.

МИД — о позиции Запада относительно ударов ВСУ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга по вопросам внешней политики, прошедшего 12 января, обратила внимание на позицию коллективного Запада относительно ударов ВСУ по российской территории.

Она напомнила, что в конце декабря 2023 года и начале января 2024 года Белгород, Донецк, Горловка и другие российские города неоднократно подвергались ударам украинских неонацистов, в том числе с применением кассетных боеприпасов. Захарова подчеркнула, что в результате атаки Белгорода за несколько предновогодних дней погибли 29 человек, ранения получили ещё 129.

«Возмущает циничное игнорирование Западом преступных террористических деяний киевского режима, его угроз расширить географию применения подобной практики на другие мирные города России», — сказала она.

Захарова обратила внимание, что международные структуры, также не отреагировали на произошедшее.