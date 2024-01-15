СМИ сообщают об увеличении компаниями Польши объемов производства тротила

Издание Rzeczpospolitа сообщило о масштабном росте оборонно-промышленного комплекса Польши. Оно отметило, что увеличение объемов производства зафиксировали, в частности, у компании из Быдгощи Nitro-Chem.

По словам главы предприятия Доминика Савицкого, в настоящее время предприятие производит тротил в три смены, 24 часа в сутки.

Также изданию стало известно о планах завода Lucznik из Радома выпускать по 100 тысяч автоматов в год через пару лет. Как указывает автор статьи, сейчас компания осуществляет закупки нового оборудования. В других фирмах зафиксирована такая же динамика, говорится в статье.

Также сообщается, что крупнейший в стране оборонный завод Huta Stalowa Wola в скором времени станет поставщиком бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Напомним, что компания занимается производством артиллерии, самоходных гаубиц и другого тяжелого вооружения.

Польский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует рост в связи с существенным спросом на рынке на фоне конфликта на Украине, пишет издание.