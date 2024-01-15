СМИ сообщают об увеличении компаниями Польши объемов производства тротила
Издание Rzeczpospolitа сообщило о масштабном росте оборонно-промышленного комплекса Польши. Оно отметило, что увеличение объемов производства зафиксировали, в частности, у компании из Быдгощи Nitro-Chem.
По словам главы предприятия Доминика Савицкого, в настоящее время предприятие производит тротил в три смены, 24 часа в сутки.
Также изданию стало известно о планах завода Lucznik из Радома выпускать по 100 тысяч автоматов в год через пару лет. Как указывает автор статьи, сейчас компания осуществляет закупки нового оборудования. В других фирмах зафиксирована такая же динамика, говорится в статье.
Также сообщается, что крупнейший в стране оборонный завод Huta Stalowa Wola в скором времени станет поставщиком бронетранспортеров и боевых машин пехоты. Напомним, что компания занимается производством артиллерии, самоходных гаубиц и другого тяжелого вооружения.
Польский оборонно-промышленный комплекс демонстрирует рост в связи с существенным спросом на рынке на фоне конфликта на Украине, пишет издание.
Ранее польский президент Анджей Дуда заявил о планах страны в 2024 году потратить на оборону 137 млрд злотых, что составляет более 4% от ВВП.