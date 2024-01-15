В СК установили личности наемников ВСУ и рассказали об их гражданстве

Российские следователи установили личности более тысячи иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, большинство из них оказались грузинами. Об этом рассказали на YouTube-канале Следственного комитета (СК) РФ.

По оценке СК, всего к ВСУ присоединились около 2500 иностранных наемников. Больше всего среди наемников граждан Грузии — 366 человек, примерно по 250 человек — граждане Британии и США, еще 70 наемников — граждане Канады.

Всего 523 наемника получили в РФ статус обвиняемых на основании собранных доказательств.

В сентябре 2023 года в СК сообщили, что против 200 иностранцев, воюющих на стороне ВСУ, возбуждены уголовные дела. Обвинения заочно предъявили гражданам Австралии, Австрии, Аргентины, Бельгии и других стран. Следователи подчеркивали, что организовали работу по розыску наемников.