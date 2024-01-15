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Минобороны рассказало подробности о сбитых украинских ракетах над Курской областью

Ночью 15 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью три ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Министерство обороны РФ.

В МО РФ рассказали подробности о сбитых украинских ракетах над Курской областью
© РИА Новости

Вооруженные силы Украины пытались провести террористическую атаку на российской территории.

Как ранее заявил губернатор региона Роман Старовойт, все случилось над территорией Фатежского района.

РИА Новости: над Мелитополем сработала система ПВО

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