В МО РФ рассказали подробности о сбитых украинских ракетах над Курской областью

Минобороны рассказало подробности о сбитых украинских ракетах над Курской областью
Ночью 15 января российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью три ракеты тактического ракетного комплекса «Точка-У», сообщает «Газета.ру» со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Вооруженные силы Украины пытались провести террористическую атаку на российской территории.
Как ранее заявил губернатор региона Роман Старовойт, все случилось над территорией Фатежского района.
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