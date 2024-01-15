Спецоперация на Украине 15 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 15 января 2024 года.

Ситуацию с личным составом в ВСУ оценили как критическую

В украинской армии наблюдается критическая ситуация, средний возраст бойцов после очередной волны мобилизации составляет более 40 лет, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление командира пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексея Тарасенко.

По его словам, нередко в армию забирают с серьезными заболеваниями.

Отмечается, что предыдущий, более молодой призыв закончился уже во многих подразделениях по причине ранений или перевода в тыловые подразделения.

Танкисты группировки «Запад» поразили на Купянском направлении опорный пункт ВСУ

Экипаж российского танка Т-90М «Прорыв» с закрытой позиции уничтожил замаскированный опорный пункт Вооруженных сил Украины, сообщает RT.

Это произошло на Купянском направлении. По сообщению Министерства обороны РФ, обнаруженная цель была уничтожена с трёх выстрелов.

Также артиллеристы ВДВ ликвидировали две группы украинской пехоты. Это произошло на правобережье Днепра.

Сальдо: ВСУ за неделю потеряли около 200 человек в Крынках Херсонской области

Вооруженные силы Украины за неделю потеряли убитыми и ранеными около 200 бойцов в Крынках на левом берегу Днепра и несколько единиц техники, сообщает RT со ссылкой на заявление губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

«За последнюю неделю на направлении общие потери противника в живой силе составили свыше 200 боевиков», — заявил он.