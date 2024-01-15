Более 20 тыс. британских военных примут участие в учениях НАТО по сдерживанию РФ

Свыше 20 тыс. британских военных примут участие в учениях НАТО Steadfast Defender 24 по сдерживанию РФ, которые пройдут в первой половине 2024 года. Об этом говорится в заявлении Министерства обороны Великобритании.

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"Великобритания направит около 20 тыс. военнослужащих для участия в учениях НАТО, которые станут одними из самых масштабных со времени окончания холодной войны. <...> Наши силы примкнут более чем к 30 союзникам НАТО и Швеции, выступая в качестве противовеса [российской] угрозе", - отмечается в заявлении.

В частности, в маневрах примут участие 16 тыс. военнослужащих сухопутных подразделений британской армии, которые будут размещаться в Восточной Европе в период с февраля по июнь. Кроме того, ударная группа в составе авианосца Queen Elizabeth при поддержке фрегатов и эсминцев (более 2 тыс. моряков) будет задействована в северной части Атлантического океана, в Норвежском и Балтийском морях. Предполагается также задействовать британские ВВС, включая боевые самолеты пятого поколения F35B Lightning и многоцелевые самолеты Poseidon P8.