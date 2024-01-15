Эсминец ВМС США подвергся в Красном море ракетной атаке хуситов

Эсминец ВМС Соединенных Штатов Laboon подвергся в Красном море ракетной атаке, которую организовало правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы). Об этом в воскресенье, 14 января, сообщили в американском центральном командовании (CENTCOM).

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— Противокорабельная крылатая ракета была запущена с территорий поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене в направлении корабля Laboon ВМС США, который вел операцию на юге Красного моря, — сказано в сообщении.

Отмечается, что ракету сбил около побережья Йемена вблизи Ходейды истребитель Штатов, передает РИА Новости.

Соединенные Штаты и Британия наносят удары по военно-морской базе ВС Йемена напротив побережья города-порта Ходейда. Об этом 13 января сообщило РИА Новости со ссылкой на источник в местных властях. Взрывы были слышны и на юге города Ходейда.