В конфликте вокруг Украины существуют три возможных сценария, в двух из которых победит Москва, сообщил журналу Newsweek бывший верховный главнокомандующий Объединенными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Филипп Бридлав.

По его словам, если Запад не предпримет «ничего иного, кроме того, что мы делаем сейчас», Киев в итоге проиграет, потому что у России больше людей и ресурсов. Согласно еще одному сценарию, западные страны откажутся от помощи Киеву, что приведет к еще десяткам тысяч потерь среди украинцев и полному «подчинению» Украины РФ.

Генерал не исключил, что в случае передачи Западом Киеву «всего, что ей нужно», она могла бы «выиграть» в конфликте.

Издание отмечает, что некоторые законодатели США все чаще призывают Владимира Зеленского вступить в переговоры и уступить территорию. Однако в декабрьской оценке Института изучения войны описываются ужасные последствия замораживания конфликта. Широко разрекламированное украинское контрнаступление, начавшееся в июне 2023 года, не принесло результатов, ожидаемых Киевом или его союзниками.

Контрнаступлению помешали медленные поставки маневренных бронированных машин, сообщил Густав Грессель, старший научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям. По его словам, американские боевые машины Bradley и танки Leopard немецкого производства были бы более эффективными, если бы они были поставлены в то время, когда целостность механизированных сил Украины была лучше. Кроме того, слишком дорого обошлась борьба за Бахмут в Донецкой области.