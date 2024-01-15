Иракские шиитские группировки заявили об ударах по трем военным базам США

Иракские шиитские вооруженные группировки, входящие в состав "Исламского сопротивления в Ираке", заявили о массированном обстреле ракетами и с помощью дронов трех американских военных баз в Ираке и Сирии.

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Об этом, ссылаясь на принадлежащий им Telegram-канал, сообщает РИА Новости. В заявлении указывается, что в ответ на "развязанный сионистами геноцид" в Газе бойцы "Исламского сопротивления в Ираке", используя ракеты и беспилотные летательные аппараты, нанесли удары по трем военным базам в Ираке и Сирии.