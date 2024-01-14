Армия Израиля сообщила о новых ударах по военным объектам "Хезболлах" в Ливане

"Некоторое время назад истребители ВВС Израиля нанесли серию ударов по Ливану. Среди атакованных целей были террористические объекты "Хезболлах" и оперативные командные центры в Ливане. Ранее во второй половине дня ВВС Израиля также нанесли удары по дополнительным объектам "Хезболлах" в Ливане", - говорится в сообщении.