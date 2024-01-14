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В Киеве захотели провести саммиты по «формуле мира» Зеленского

Киев намерен провести несколько саммитов по украинской «формуле мира», сообщил глава офиса президента страны Андрей Ермак. Его слова передает РИА Новости.

В Киеве захотели провести саммиты по «формуле мира» Зеленского
© globallookpress.com

Он уточнил, что планируется два мероприятия. Первое будет посвящено обсуждению пунктов «формулы мира», а на втором саммите мировые лидеры займутся доработкой и утверждением плана по урегулированию конфликта, рассказал Ермак.

«Очень важно понимать, что наша цель — общий план. В конце концов, по результатам это будет общий план, не украинский, общий план <...> Следующие шаги — организовать первый инагурированный саммит на уровне лидеров», — заявил он.

Точные даты саммитов неизвестны.

По данным агентства Bloomberg, 16 декабря 2023 года в саудовском Эр-Рияде прошла секретная встреча США и западных союзников Украины по «формуле мира», однако сторонам не удалось достичь существенного прогресса в ходе дискуссии.

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