Российским военным передали партию экспериментальных FPV-дронов

В этот раз мы привезли дроны-камикадзе и разведывательные дроны, которые подготовлены одним из предприятий промышленности для апробации непосредственно в зоне боевых действий. Будем смотреть, как они себя покажут, справятся ли с РЭБ противника, как они будут эффективны при нанесении ударов, — сообщил представитель ВПК с позывным Шурави.