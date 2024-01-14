Белый дом назвал цель операции в Йемене

Власти США не стремятся к конфликту с мятежниками-хуситами из движения "Ансар Аллах" в Йемене, Вашингтон добивается лишь прекращения нападений на суда в Красном море с их стороны. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в эфире телеканала CBS.

"Никто не хочет конфликта с хуситами. Мы не стремимся к конфликту с Йеменом. В данном случае мы пытаемся прекратить нападения", - утверждал он, говоря об ударах США и Великобритании по Йемену.

"Хуситам теперь нужно сделать выбор. И правильный выбор состоит в том, чтобы прекратить эти безрассудные атаки. И вне зависимости от того, что они говорят, здесь дело не в том, чтобы наказать Израиль", - добавил сотрудник СНБ.

По его версии, хуситы, в частности, "обстреляли судно под панамским флагом, перевозившее российскую нефть, которое не имело никакого отношения к Израилю".

Возможный ответ на атаки

Вашингтонская администрация считает, что мятежники-хуситы могут нанести удар в качестве ответа на атаки по ним, американские силы в регионе приняли меры предосторожности.

"Я думаю, с нашей стороны было бы чрезмерно оптимистичным считать, что не могло бы или не может быть какого-то ответного удара хуситов. Мы следим за этим очень внимательно. Мы приняли необходимые меры предосторожности в регионе, чтобы быть готовыми в случае таких атак", - отметил он, говоря о нанесенных США и Великобританией ударах по позициям хуситов в Йемене.

По версии Кирби, указанные атаки "были направлены на то, чтобы подорвать и сократить возможности" хуситов нападать на суда в Красном море.