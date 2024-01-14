В ВСУ назвали критической ситуацию с личным составом

Ситуация с личным составом в Вооруженных силах Украины на многих направлениях критическая, не хватает молодых мужчин, а средний возраст бойцов - более 40 лет. Об этом заявил командир батальона 5-й Отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко.

"В войсках ждут свежее пополнение очень сильно, потому что на многих направлениях во многих подразделениях ситуация вполне себе критическая и с личным составом, и качество приходящего личного состава оставляет желать лучшего", - приводит его слова украинский телеканал "Эспрессо".

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Тарасенко добавил, что в качестве пополнения в войска сейчас прибывают в основном мужчины старшего возраста "с сопутствующими проблемами со здоровьем". По словам командира батальона, средний возраст солдата сейчас составляет значительно больше 40 лет. Он сообщил, что те, кто был призван в начале боевых действий, "во многих подразделениях закончились: не обязательно погибли, они могли быть ранены, могли не выдержать психологически и перевестись в тыловые подразделения по многим причинам".

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине с февраля 2022 года. Власти страны уже сталкиваются с проблемами при комплектовании армии, а действия представителей ТЦК (территориальные центры комплектования, аналог военкомата), которые пытаются с применением силы вручать повестки в общественных местах, периодически оказываются в центре внимания СМИ. В конце 2023 года президент страны Владимир Зеленский сообщил, что получил запрос от военных на призыв в вооруженные силы еще 500 тыс. человек.