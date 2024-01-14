Швейцарская газета назвала российское средство против оружия ВСУ

Швейцарская газета раскрыла российское средство против оружия ВСУ
Российские системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не дают западным боеприпасам поражать цели в зоне спецоперации, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.
«Российские РЭБ также приводят к тому, что высокоточное оружие, такое как ракеты HIMARS или управляемые бомбы, которые полагаются на сигналы GPS, все чаще не попадает в цель», — пишут авторы статьи.
Также в публикации отмечается эффективная работа дронов-камикадзе РФ средней и большой дальности. Журналисты пишут, что беспилотники ВСУ западного производства стали легкой мишенью для российских систем противовоздушной обороны (ПВО).
До этого сообщалось, что комплексы подавления FPV-дронов «Сания» начали применять на российских танках в зоне проведения специальной военной операции.
До этого Минобороны РФ сообщило, что группировка войск «Запад» применила на Купянском направлении самый современный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ), обеспечивающий всеракурсную защиту от любых беспилотников.