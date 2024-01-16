В подконтрольном Киеву Херсоне третий раз за сутки произошли взрывы

В настоящее время в подконтрольных Киеву районах Херсонской области действует воздушная тревога. До этого украинское издание "Общественное", сославшись на главу назначенной Киевом администрации Херсона Романа Мрочко, сообщало о взрывах в городе. В ночь на 15 января украинское издание "Зеркало недели" опубликовало материал, согласно которому в Херсоне также произошли несколько взрывов. Никаких комментариев от властей по этому поводу не поступало.

По имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.