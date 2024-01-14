WSJ: Против Украины открылся новый фронт

Вооруженные конфликты на Ближнем Востоке превратились в новый фронт для Украины, поскольку они угрожают переключить внимание Запада. Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Украинские лидеры обнаружили, что сражаются на новом фронте: удерживают внимание союзников», — пишет издание.

Отмечается, что после событий 7 октября и последующего вторжения Израиля в Газу внимание Запада переключилось на Ближний Восток. В начале 2024 года дипломаты и военные еще больше сосредоточились на данном регионе, потому что США и Британия начали атаки на Йемен.

В минувшем ноябре Палата представителей США (нижняя палата Конгресса) одобрила законопроект о помощи Израилю на $14,3 млрд без упоминания Украины.

Сейчас в Вашингтоне признают, что денег на поддержку Киева оружием у США больше нет. В минувшую пятницу об этом заявил представитель Белого дома Джон Кирби. Он отметил, что дальнейшее финансирование Киева полностью зависит от конгресса.