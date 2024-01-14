На Украине признали утечки координат военных объектов в Россию

«[Русские] прекрасно знают [координаты и расположение военных объектов], потому что все есть в открытых источниках, где находятся наши военные предприятия или предприятия, связанные с военным производством. Можно даже найти их точные координаты, точные названия и то, что они производят», — подчеркнул он.