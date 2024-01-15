В Британии не исключили новых ударов по Йемену

«Наше намерение состоит не в том, чтобы вторгаться в Йемен или что-то в этом роде, а просто послать очень ясный, я надеюсь, недвусмысленный сигнал поддерживаемым Ираном хуситам о том, что их поведение в Красном море совершенно неприемлемо», — заявил Шэппс.