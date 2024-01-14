В США оценили последствия ударов «Кинжалами» по ВСУ

«Таким образом, уничтожение этих оборонно-промышленных объектов потенциально может значительно усугубить и без того острую нехватку боеприпасов в украинской армии, от которой пострадают самые разные подразделения — от артиллерии до элитных механизированных бригад», — говорится в публикации журнала в США.