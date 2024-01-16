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Армия Тайваня зафиксировала 15 военных самолетов Китая возле острова

Вооруженные силы Тайваня сообщили о приближении к острову 15 самолетов и трех кораблей Народно-освободительной армии Китая (НОАК). Об этом говорится в заявлении оборонного ведомства Тайваня.

Армия Тайваня зафиксировала 15 военных самолетов Китая возле острова
© globallookpress.com

По его данным, два летательных аппарата НОАК - противолодочный самолет Y-8 и беспилотный летательный аппарат - пересекли срединную линию Тайваньского пролива к юго-западу от острова.

Кроме того, к западу от Тайваня на высоте около 6,4 тыс. метров был зафиксирован аэростат Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.

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