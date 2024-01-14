Появились первые оценки ударов США по Йемену

Авиаудары США и Британии по военным объектам в Йемене не смогли уничтожить инфраструктуру хуситов. Способность йеменцев проводить атаки с применением ракет и дронов подорвана лишь на 20-30%. Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на двух американских официальных лиц.

«Было повреждено или уничтожено около 90% целей, но группировка сохранила около трех четвертей своей способности атаковать ракетами и беспилотниками корабли, проходящие Красное море транзитом», — пишет издание.

Это первые подробные оценки ударов США и Британии по 30 объектам в Йемене. Но они уже раскрывают серьезные проблемы, с которыми сталкивается администрация Байдена и ее союзники.

В пятницу генерал-лейтенант Дуглас Симс, директор Объединенного штаба вооруженных сил заявил, что удары достигли своей цели и «подорвали способность хуситов проводить сложные беспилотные и ракетные атаки».

Однако два американских чиновника предупредили, что существенного вреда вооруженным силам Йемена не нанесено.

Хотя американцы и британцы применили около 150 высокоточных боеприпасов, было повреждено или уничтожено лишь от 20 до 30 процентов наступательных возможностей хуситов. Выяснилось, что большая часть их оружия устанавливается на мобильные платформы и может быть легко перемещена или спрятана.

Кроме того, разведке оказалось нелегко обнаружить военные объекты в Йемене. По словам источников, западные спецслужбы в последние годы не тратили значительного времени и ресурсов на сбор данных о местонахождении ПВО хуситов, их командных центров, заводов и складов боеприпасов .