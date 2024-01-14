Снайперы в зоне СВО рассказали о приоритетных целях для поражения

Снайперы Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) назвали иностранных наемников в рядах украинской армии одними из приоритетных целей для поражения в зоне СВО и умеют легко распознавать их среди остальных военных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили российские снайперы с позывными Пианист и Немой, сообщает РИА Новости.

«Я думаю, что [ликвидация иностранного наемника] для каждого [снайпера] будет как (...) своя победа. Будет, что вспомнить, что иностранного фашиста (...) к Бандере отправили», — заявил снайпер с позывным Пианист.

Бойцы отметили, что иностранные наемники легко различимы в боевых порядках ВСУ из-за более качественной экипировки и тем, что они держатся в центре или позади остальной группы.

«Иностранцы, должны дома сидеть, а не здесь. Увижу иностранного наемника — буду стрелять. Чего они сюда приехали? Пускай дома сидят», — резюмировал российский боец с позывным Немой.