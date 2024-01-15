В Пхеньяне заявили о пуске твердотопливной ракеты с гиперзвуковой боеголовкой

Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). По информации, предоставленной ЦТАК, Главным управлением ракетостроения КНДР был осуществлен успешный испытательный запуск твердотопливной баллистической ракеты средне-дальнего радиуса действия, обладающей гиперзвуковой маневрирующей управляемой боеголовкой. В Пхеньяне подчеркнули, что испытания не оказали влияния на безопасность соседних государств и не имели отношения к ситуации в регионе.

Во время запуска, отметило ЦТАК, проверялись характеристики планирующего и маневрирующего полета гиперзвуковой боеголовки. Ранее сообщалось, что северокорейская баллистическая ракета, запущенная 14 января, за время полета преодолела 500 км и достигла максимальной высоты 50 км. До этого сообщалось, что со стороны Северной Кореи была выпущена баллистическая ракета, это произошло впервые в 2024 году.