Осужденный за взятки экс-глава Владивостока отправился в зону СВО

В январе 2023 года бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка осудили за взяточничество и приговорили к лишению свободы в колонии строгого режима. После пересмотра тюремный срок сократился до 12 лет. Однако Гуменюк не будет его отбывать до конца — он заключил контракт с Министерством обороны Российской Федерации и готовится к отправке в зону проведения специальной военной операции. Об этом сообщил адвокат Александр Китаев.

По его информации, сейчас Гуменюк должен проходить подготовку на одном из полигонов. После этого он сможет отправиться в зону спецоперации, но сейчас данных о его местонахождении нет. Гуменюк с 1985 по 1987 год проходил военную службу в ВМФ СССР.

— Согласно выданному Гуменюку предписанию, он 22 декабря должен был явиться в войсковую часть, — приводит слова Китаева издание «Коммерсант».

Осенью 2021 года сообщалось, что бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк подозревается в получении взяток на общую сумму 19,5 миллиона рублей от руководителей МУПФ «Некрополь».

Отмечается, что чиновник оказывал представителям предприятия общее покровительство при осуществлении похоронных услуг.

19 мая 2021 года стало известно о решении бывшего мэра уйти в отставку. Это решение было принято им во время посещения региона вице-премьером РФ Юрием Трутневым, который 18 мая осмотрел инфраструктуру города и отметил, что на должность мэра следует искать нового человека.