Мобилизация: последние новости на сегодня 14 января 2024 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 14 января 2024, в материале «Рамблера».

Бойцы СВО поблагодарили тетю Шуру из Пермского края за теплые носки

Письмо жительнице деревни Зверево Чернушинского округа в Пермском крае прислали российские бойцы из зоны специальной военной операции. Ее поблагодарили за отправленные им теплые носки. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на «КП-Пермь».

«Благодарим тетю Шуру и желаем ей крепкого здоровья и долгих лет жизни. Получили гуманитарную помощь, в том числе теплые носочки, которые она связала», — указал один из бойцов.

Молодогвардейцы помогли семьям мобилизованных на новогодних праздниках

Адресную помощь жителям Алтайского края оказали активисты регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» в рамках акции «Добрые дела в январские праздники». Об этом пишет «Алтайская правда».

Они навестили мать одного из военнослужащих и расчистили ей снег возле дома, а также поздравили с праздниками.

«Главное не оставаться в стороне. Навестим ее снова в ближайшее время», – рассказал руководитель Новоалтайского городского местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Илья Панасенко.

Участники СВО из Башкирии будут получать дополнительные выплаты до конца 2024 года

Военнослужащие из Башкирии, которые принимают участие в специальной военной операции, будут получать дополнительные выплаты в размере 100 тысяч рублей до конца 2024 года. Об этом пишет «Победа».