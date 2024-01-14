Спецоперация на Украине 14 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 14 января 2024 года.

Бойцы группировки «Восток» ВС РФ получили партию ударных и разведывательных FPV-дронов

Военнослужащим 68-го армейского корпуса группировки войск «Восток» передали партию экспериментальных ударных и разведывательных FPV-дронов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как говорится в сообщении военного ведомства, специалисты уже успели опробовать новое оборудование на одном из полигонов на территории ДНР.

«Переданные FPV-дроны управляются оператором при помощи специальных очков, которые обеспечивают вид от первого лица. Благодаря этому достигается высокая точность наведения беспилотника на цель», — говорится в публикации.

В ближайшее время дроны планируют передать на линию боевого соприкосновения.

Бойцы «Ахмата» разработали тактику срыва ротации ВСУ под Кременной

Ротации украинских силовиков в Серебрянском лесничестве на кременском участке фронта ежедневно срывают бойцы группы Аида отряда «Охотника» спецназа «Ахмат», они выслеживают и уничтожают прибывших на позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.

Как говорится в сообщении, расчеты БПЛА спецназа «Ахмат» наблюдают за участками, куда прибывает противник, практически круглосуточно. Они вычисляют маршруты как солдат, так и автомобилей, которые их привозят. Обычно автомобилями занимается артиллерия, а ликвидацией живой силы — группа Аида спецназа «Ахмат».

Один из военнослужащих рассказал, что солдат армии Украины сперва ликвидируют снайперы, а затем бойцы отряда ждут их эвакуации.

Власти Белгородской области обновили данные по атаке региона дронами-камикадзе

Два мирных жителя пострадали в результате атаки дронами-камикадзе Вооруженных сил Украины (ВСУ) на белгородское село Мокрая Орловка. Об этом пишет губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, передает «Газета.ру».