Нетаньяху озвучил новое условие окончания военных действий в Газе

Взятие под контроль границы палестинского анклава с Египтом является одним из обязательных условий окончания военных действий против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. По его словам, в обратном случае через «эту дыру» позднее придут новые боевики, сообщает ТАСС.

Ясно, что мы не закончим войну, не закрыв эту дыру, поскольку в противном случае мы уничтожим ХАМАС, мы демилитаризуем Газу, а затем через эту дыру придут другие боевики, поступит новая военная техника, смертоносное оружие, — заявил он.

Нетаньяху отметил, что у израильских военных уже есть несколько планов на этот счет. Тель-Авив будет работать над поставленной задачей, пока не выполнит ее, подчеркнул премьер.

До этого министр заявил, что Израиль продолжит войну до полной победы. По прошествии 100 дней вооруженной конфронтации с ХАМАС Нетаньяху подчеркнул, что никакие силы не остановят государство от достижения заявленных целей — ни Гаага, ни кто-либо еще.