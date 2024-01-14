WP рассказала, что случилось с пропавшими в Сомали спецназовцами ВМС США
Два военнослужащих из отряда специального назначения ВМФ США упали в воду в Аденском заливе у берегов Сомали, когда пытались забраться на судно. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновников США, знакомых с ситуацией, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что двое военнослужащих ВМС США исчезли в море в ходе операции у берегов Сомали, ответственные службы уже приступили к поиску. Также командование заявило, что дополнительная информация о пропавших будет храниться в тайне до завершения поисков из оперативных соображений.
«Поисково-спасательная операция проходит в субботу после того, как двое американских морских котиков упали в океан», — сообщает The Washington Post со ссылкой на слова осведомленных высокопоставленных лиц.
Они добавили, что пропавшие пытались подняться на борт корабля у берегов Сомали.
Газета напоминает, что инцидент произошел в четверг в Аденском заливе. Личности военных пока не установлены, также нет никакой информации о том, что это было за судно. Источники утверждают, что моряки намеревались высадиться «в условиях неспокойного моря», и один из них упал с трапа.