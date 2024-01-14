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WP рассказала, что случилось с пропавшими в Сомали спецназовцами ВМС США

Два военнослужащих из отряда специального назначения ВМФ США упали в воду в Аденском заливе у берегов Сомали, когда пытались забраться на судно. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на чиновников США, знакомых с ситуацией, передает РИА Новости.

WP рассказала, что случилось с пропавшими в Сомали спецназовцами ВМС США
© flickr.com

Двое военных ВМС США пропали у берегов Сомали

Ранее стало известно, что двое военнослужащих ВМС США исчезли в море в ходе операции у берегов Сомали, ответственные службы уже приступили к поиску. Также командование заявило, что дополнительная информация о пропавших будет храниться в тайне до завершения поисков из оперативных соображений.

«Поисково-спасательная операция проходит в субботу после того, как двое американских морских котиков упали в океан», — сообщает The Washington Post со ссылкой на слова осведомленных высокопоставленных лиц.

Они добавили, что пропавшие пытались подняться на борт корабля у берегов Сомали.

Газета напоминает, что инцидент произошел в четверг в Аденском заливе. Личности военных пока не установлены, также нет никакой информации о том, что это было за судно. Источники утверждают, что моряки намеревались высадиться «в условиях неспокойного моря», и один из них упал с трапа.

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