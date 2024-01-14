Стало известно о результатах ударов США и Великобритании по Йемену

Способность хуситов атаковать суда в Красном море беспилотными летательными аппаратами и ракетами снизилась примерно на треть после ударов США и Великобритании по Йемену. Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на свои источники, передает РИА Новости.

Собеседники издания уточнили, что удары по позициям противника в четверг и пятницу ликвидировали около 90% целей, однако это незначительным образом сказалось на наступательных возможностях хуситов.

«Даже после поражения более 60 целей в виде ракет и беспилотников с помощью более чем 150 высокоточных боеприпасов эти удары повредили или уничтожили лишь от 20 до 30% наступательного потенциала хуситов», — сообщили официальные лица.

По их словам, хуситы устанавливают свое оружие на передвижные комплексы, а поэтому могут легко переместить или спрятать его.