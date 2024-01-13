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NYT: эффективность применения кассетных снарядов на Украине снижается

Кассетные боеприпасы, которые США передали Украине, становятся все менее эффективными на поле боя. Об этом в беседе с американскими журналистами рассказал командир одного из взводов националистов.

СМИ: эффективность применения кассетных снарядов на Украине снижается
© tvzvezda.ru

«Первоначально в сентябре мы могли наносить удары по крупным группам, но сейчас они действуют гораздо меньшими частями», - цитирует The New York Times слова боевика.

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Он также отметил, что российские войска сделали свои траншеи глубже. А это влияет на выживаемость.

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