СМИ: эффективность применения кассетных снарядов на Украине снижается

NYT: эффективность применения кассетных снарядов на Украине снижается
Кассетные боеприпасы, которые США передали Украине, становятся все менее эффективными на поле боя. Об этом в беседе с американскими журналистами рассказал командир одного из взводов националистов.
«Первоначально в сентябре мы могли наносить удары по крупным группам, но сейчас они действуют гораздо меньшими частями», - цитирует The New York Times слова боевика.
Он также отметил, что российские войска сделали свои траншеи глубже. А это влияет на выживаемость.