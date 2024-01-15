В Британии заявили об уникальной возможности России ударить в тыл Украины

Российская Федерация обладает уникальной возможностью ударить в тыл Украины. Об этом пишет британское издание UnHerd.

"Имея уникальную возможность бить в тыл Украине способом, с которым Киев не может сравниться, российские силы усилят удары по энергетической инфраструктуре", — сказано в статье.

В публикации отмечается, что такой подход может подорвать возможность Украины продолжать боевые действия. Издание со ссылкой на западных аналитиков также указывает, что сокращение помощи со стороны Запада приведет к постепенной деградации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в текущем году и к краху в 2025 году, когда РФ "расширит активный фронт".

До этого спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.