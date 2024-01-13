Киев сталкивается со смертельными угрозами на поле боя, поскольку Вооруженные силы Украины испытывают значительные потери, а объем поставок западного оружия сократился, пишет The New York Times. По мнению издания, Запад уже не может обеспечить Украину военной помощью на том же уровне, что в 2023 году, а контрнаступление украинских войск завершилось без достижения поставленных целей.

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Военнослужащие сталкиваются с истощением, а среди новобранцев преобладают пожилые и недостаточно подготовленные. Командиры вынуждены строго регулировать использование боеприпасов, так как каждая новая поставка военной помощи из Запада может быть последней.

Ранее лидер правящей на Украине партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что многие новобранцы ВСУ попадают на фронт, не имея достаточной подготовки. В связи с этим, как подчеркнул депутат, в стране был подготовлен законопроект о мобилизации. По словам политика, в него будут включены положения о критериях по повышению уровня подготовки военнослужащих.