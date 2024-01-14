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Швеция придумала, как защититься от России

Швеция собирается построить две подводные лодки, которые будут патрулировать Балтийское море для защиты от угроз России, пишет европейское издание Politico. Авторы материала отметили, что это первые новые подлодки с 1990-х годов, при этом данный проект находился в разработке более десяти лет.

Швеция придумала, как защититься от России
© News.ru

Дизель-электрические 66-метровые подводные лодки Blekinge и Skane, названные в честь двух шведских графств, будут спущены на воду в 2027 и 2028 годах и предназначены для патрулирования восточных районов НАТО в Балтийском море, — уточнили журналисты.

Ранее депутат парламента Швеции Маркус Вихель от ультраправой партии «Шведские демократы» не исключил возможности прямого участия Стокгольма в конфликте с Москвой. Парламентарий заявил главе МИД Швеции Тобиасу Билльстрему, что в случае такого развития событий мировым демократиям нужно будет держаться вместе, а «добрым силам мира» действовать сообща.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал чушью утверждения главы Белого дома Джо Байдена о том, что Москва готовится напасть на страны Североатлантического альянса. По мнению президента России, для американского лидера это просто фигура речи, потому что «хозяин НАТО» не заинтересован в том, чтобы выступать против РФ. А у России, подчеркнул глава государства, тем более нет никакого интереса воевать с НАТО: ни геополитического, ни экономического, ни военного.

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