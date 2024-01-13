США и Британия нанесли удары по военно-морской базе в Йемене

США и Британия в субботу днем нанесли удары по военно-морской базе йеменских вооруженных сил. Об этом рассказал источник в структурах местной власти, сообщает РИА Новости.

По его словам, ракетным ударам подвергся город-порт Ходейда. Там, по данным военных аналитиков, может располагаться крупная военно-морская инфраструктура хуситов.

«Американская и британская авиация наносят удары по военно-морской базе в городе Ходейда на западе Йемена», - отметил источник.

Телеканал Al Mayadeen также сообщил, что взрывы слышны в города Ходейда, однако, по его данным, это происходит на юге.

Утром в субботу авиация США и Британии уже обстреливала Йемен. Атакам подверглась военная база Ад-Длейми в районе аэропорта Саны. При этом хуситы заявили, что данная база не эксплуатируется, она прекратила работу после ударов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.