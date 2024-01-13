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Welt: ФРГ намерена присоединиться к военной миссии ЕС против хуситов

Германия планирует направить фрегат «Гессен» для участия в военно-морской операции Евросоюза против шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситов).

СМИ: Германия намерена присоединиться к военной миссии ЕС против хуситов
© RT на русском

«Германия намерена принять участие в миссии ЕС по защите морского сообщения в Красном море от атак хуситов и предоставить фрегат F-124», — приводит заявление издание Die Welt.

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Отмечается, что корабль планируют отправить 1 февраля.

12 января США и их союзники нанесли в Йемене удары по 28 местам, использовав более 150 боеприпасов, сообщил представитель Пентагона.

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