Россия работает над тем, чтобы полностью подавить украинские FPV-дроны в зоне специальной военной операции. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.

"Я думаю, что спустя несколько недель или месяцев мы увидим, как украинские БПЛА все больше и больше будут выходить из строя", - добавил он.

Комбинация усовершенствованных ПВО, РЛС и ракетного вооружения, считает Меркурис, будет постоянно сопровождать российскую армию в наступлениях.

Ранее эксперт заявлял, что ВС России будет последовательно выталкивать ВСУ на запад в ответ на террористические атаки Киева.

Действия Зеленского, по словам Меркуриса, снова и снова подтверждают, что спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины нужно довести до победного конца.