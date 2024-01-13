Британский эксперт Меркурис: Россия полностью отключит украинские FPV-дроны
Россия работает над тем, чтобы полностью подавить украинские FPV-дроны в зоне специальной военной операции. Об этом заявил британский эксперт Александр Меркурис.
"Я думаю, что спустя несколько недель или месяцев мы увидим, как украинские БПЛА все больше и больше будут выходить из строя", - добавил он.
Комбинация усовершенствованных ПВО, РЛС и ракетного вооружения, считает Меркурис, будет постоянно сопровождать российскую армию в наступлениях.
Ранее эксперт заявлял, что ВС России будет последовательно выталкивать ВСУ на запад в ответ на террористические атаки Киева.
Действия Зеленского, по словам Меркуриса, снова и снова подтверждают, что спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины нужно довести до победного конца.
Эксперт также отмечал, что Запад шокирован ударами ВС России по стратегическим объектам на Украине, в результате которых были уничтожены две установки Patriot.