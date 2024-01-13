На Южно-Донецком направлении подразделения группировки «Восток» при поддержке авиации нанесли поражение формированиям 58-й механизированной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ около Новодонецкого и Новомихайловки Донецкой народной республики (ДНР), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Потери противника составили более 110 военнослужащих и гаубица Д-20, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

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На Донецком направлении слаженными действиями подразделений Южной группировки, ударами авиации нанесено поражение живой силе и технике 28-й механизированной, 46-й аэромобильной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 112-й и 122-й бригад теробороны возле Георгиевки, Клещеевки и Курдюмовки ДНР.

Противник потерял убитыми и ранеными до 320 военнослужащих, четыре танка, две машины пехоты, восемь пикапов, пусковую установку ЗРК «Стрела-10», самоходную гаубицу «Гвоздика», две гаубицы Д-30.

На Купянском направлении действиями подразделений Западной группировки во взаимодействии с авиацией отражены три атаки штурмовых групп 30-й и 60-й механизированных бригад ВСУ рядом с Синьковкой Харьковской области. Противник потерял до 35 военнослужащих, танк самоходную артустановку Krab и американскую артиллерийскую систему М777, сообщил Конашенков.

В районе Волчанска Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 27-й реактивной бригады ВСУ.

На Краснолиманском направлении подразделения группировки «Центр» при поддержке штурмовой, армейской авиации отразили две атаки штурмовых групп 5-й и 13-й бригад нацгвардии Украины поблизости от Червоной Дибровы Луганской народной республики (ЛНР), а также Серебрянского лесничества. В результате ликвидированы свыше 280 военнослужащих, три бронемашины и гаубица Д-30.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки нанесли комплексное огневое поражение живой силе и технике 65-й механизированной и 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ у Работино и Жеребянок Запорожской области. Противник потерял до 50 военнослужащих, гаубицу Д-30, американскую РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

На Херсонском направлении в результате систематического огневого воздействия уничтожены порядка 40 военнослужащих, две самоходные артустановки «Гвоздика».

Ракетными войсками и артиллерией, ударными беспилотниками группировок войск ВС России поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 131 районе.