ЦАХАЛ заявил об уничтожении оперативного штаба ХАМАС

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила об уничтожении оперативного штаба палестинского движения ХАМАС и его командного центра в секторе Газа. Об этом сообщает армейская пресс-служба в Telegram-канале.

В публикации говорится, что солдаты направили авиацию ВВС Израиля для нанесения удара, в результате которого «ликвидированы террористы и уничтожен штаб». Отмечается, что израильские военные уничтожили активный командный центр движения, где находилось оружие.

Ранее в Израиле заявили об изменении тактики операции в Газе. По словам официального представителя ЦАХАЛ Даниэля Хагари, израильская армия постепенно снижает число ударов по сектору, воинский контингент в регионе будет уменьшаться. Таким образом, израильская армия переходит к точечным ударам с воздуха и разовым рейдам сухопутных войск.