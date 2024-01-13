Дипломаты США в Киеве прятались от ракетных ударов в бункере

Посол США на Украине Бриджит Бринк написала на странице в Twitter (X), что утром 13 января ей и сотрудникам американского посольства в Киеве пришлось спуститься в укрытие во время ракетных ударов. В этот момент по всей стране была объявлена воздушная тревога.

Вместе со всеми киевлянами и жителями большей части Украины ранним утром мы направились к укрытиям, когда <...> началаcm очередная широкомасштабная атака гиперзвуковыми ракетами, — написала Бринк.

В ночь на 13 января мэр Киева Виталий Кличко сообщал о взрывах в окрестностях Киева. По его словам, работала ПВО.

Утром 13 января украинские СМИ также сообщали о взрывах в Днепропетровске. Кроме того, поступали сообщения о хлопках в Ивано-Франковске. Местные СМИ писали, что на город летели ракеты. Также взрывы гремели в Чернигове и Сумской области. Военкор Андрей Руденко заявил, что целью ударов были украинские системы ПВО.

12 января Минобороны РФ сообщало о беспилотнике, сбитом над территорией Белгородской области. Дрон был перехвачен около 14:50 мск. БПЛА обезвредили дежурными средствами ПВО.