Стало известно о повреждении складов и предприятий в Харьковской области

В Ольховатке Купянского района в результате взрывов повреждены склады и предприятия, написал в Telegram-канале глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Речь идет о двух предприятиях и складах, уточнил он, не написав, однако, о каких именно он говорит.

Управление госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям по Харьковской области написало, что "значительно повреждены здания" на территории двух предприятий.

Как сообщалось, по данным на 9 часов утра по московскому времени сигналы воздушной тревоги звучали во всех западных областях Украины. Атаки начались в ночь на субботу и продолжились в утренние часы.