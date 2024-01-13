Спецоперация на Украине 13 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 января 2024 года.

В ДНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ

В Горловке местный житель получил ранения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает RT со ссылкой на главу города Ивана Приходько.

Это произошло в посёлке шахты им. Гагарина.

Ранее сообщалось о шести раненых при ударе противника по посёлку Гольмовскому в ДНР.

ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, сообщает news.ru.

Противник выпустил четыре снаряда калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра.

Обстрел велся в ночь на 13 января по направлению населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район).

МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли за неделю на южнодонецком направлении до 850 военных

Военные России отразили в течение недели семь атак противника, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Это произошло на южнодонецком направлении. Также было нанесено огневое поражение подразделениям украинской армии у Новомихайловки, Парасковиевки, Павловки в ДНР и Приютного в Запорожской области.