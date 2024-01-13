Спецоперация на Украине 13 января: последние новости на сегодня
Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 13 января 2024 года.
В ДНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле ВСУ
В Горловке местный житель получил ранения после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает RT со ссылкой на главу города Ивана Приходько.
Это произошло в посёлке шахты им. Гагарина.
Ранее сообщалось о шести раненых при ударе противника по посёлку Гольмовскому в ДНР.
ВСУ выпустили по Горловке восемь снарядов
Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку, сообщает news.ru.
Противник выпустил четыре снаряда калибра 155 миллиметров и четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
Обстрел велся в ночь на 13 января по направлению населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Никитовский район).
МО РФ сообщило, что ВСУ потеряли за неделю на южнодонецком направлении до 850 военных
Военные России отразили в течение недели семь атак противника, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство обороны РФ.
Это произошло на южнодонецком направлении. Также было нанесено огневое поражение подразделениям украинской армии у Новомихайловки, Парасковиевки, Павловки в ДНР и Приютного в Запорожской области.
По данным военного ведомства, Вооруженные силы Украины потеряли до 850 военнослужащих, три танка, машину РСЗО «Град».