СМИ: армия Израиля проводит рейды на Западном берегу Иордана

Израильские военные проводят рейды в нескольких городах и населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан.

Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.

По его данным, израильские силовики штурмовали несколько деревень и городов к югу, западу и востоку от Дженина.

Военные, как сообщается, ворвались в город Ябад, где проводили широкомасштабные рейды и обыски домов, устраивали засады в его окрестностях и разместили снайперов на крышах зданий.