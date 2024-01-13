СМИ: армия Израиля проводит рейды на Западном берегу Иордана
Израильские военные проводят рейды в нескольких городах и населенных пунктах на Западном берегу реки Иордан.
Об этом сообщает палестинское информационное агентство WAFA.
По его данным, израильские силовики штурмовали несколько деревень и городов к югу, западу и востоку от Дженина.
Военные, как сообщается, ворвались в город Ябад, где проводили широкомасштабные рейды и обыски домов, устраивали засады в его окрестностях и разместили снайперов на крышах зданий.
После вторжения, в ходе которого солдаты атаковали дома местных жителей с применением светошумовых гранат, в городе вспыхнули столкновения.