Минобороны: Украинские военные прекратили активность на Краснолиманском направлении
Украинские военнослужащие перестали проявлять любую активность в течение последних суток на Краснолиманском направлении, сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.
По его словам, в течение последних суток в границах ответственности группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении спецоперации наземные силы украинских войск активности не проявляли, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что на Краснолиманском направлении группировка «Центр» поразила скопления живой силы и техники украинских военных у Серебрянского лесничества. ВСУ потеряли до 160 военнослужащих и САУ «Акация».