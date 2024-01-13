ВСУ перестали проявлять активность на Краснолиманском направлении

Украинские военнослужащие перестали проявлять любую активность в течение последних суток на Краснолиманском направлении, сообщил старший офицер пресс-центра группировки «Центр» Леонид Шаров.

По его словам, в течение последних суток в границах ответственности группировки войск «Центр» на краснолиманском направлении спецоперации наземные силы украинских войск активности не проявляли, передает РИА «Новости».