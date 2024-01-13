Тайвань сообщил о появлении возле острова восьми самолетов Китая

Военное ведомство Тайваня в день выборов главы администрации сообщило о появлении возле острова восьми самолетов и шести кораблей Народно-освободительной армии Китая, а также двух воздушных шаров. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

По его данным, противолодочный самолет Y-8 пересек так называемую срединную линию Тайваньского пролива к юго-западу от острова. Воздушные шары были зафиксированы на высотах от 6,1 до 6,7 тыс. м: один из них пересек воздушное пространство над южной частью острова с запада на восток, а второй прошел к северу от него.

Как указывается в заявлении, армия Тайваня контролировала их передвижения.

В субботу на Тайване проходит голосование на выборах главы администрации острова. За этот пост борьбу ведут три кандидата: 64-летний Лай Циндэ от правящей Демократической прогрессивной партии, 66-летний Хоу Юи от оппозиционного Гоминьдана и 64-летний Кэ Вэньчжэ от центристской Тайваньской народной партии. Фаворитом предвыборной гонки по итогам последних опросов считается Лай Циндэ. Кроме того, жители острова изберут новый состав Законодательного юаня (высший законодательный орган).